В Челябинске директора муниципального учреждения будут судить за злоупотребление полномочиями

В Челябинске директора муниципального учреждения будут судить по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018-2020 гг. обвиняемый сдал в аренду спортивный зал, который находился на балансе муниципального учреждения. Однако деньги от аренды поступали на счет подконтрольного обвиняемому физического лица.

Ущерб составил более 500 тыс. руб.

Обвиняемый вину признал и возместил ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.