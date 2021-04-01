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Общество Свердловская область
Александр Высокинский (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти определили орган, который будет курировать предстоящую "реновацию"

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области определено уполномоченным органом власти в сфере комплексного развития территорий на Среднем Урале.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, решение было принято сегодня, 1 апреля, на заседании областного правительства. И.о. губернатора, руководитель рабочей группы по КРТ Александр Высокинский заявил, что в регионе накоплен богатый опыт по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Сейчас областной кабмин вместе с экспертным сообществом готовит ряд подзаконных актов, которые раскрывают механику процесса. Куратором всей этой работы и будет свердловский Минстрой. В числе первых документов – основные критерии для домов, которые могут быть включены в КРТ.

Региональные власти особо обращают внимание свердловчан: это не значит, что все дома, подходящие под эти критерии, сразу и автоматически попадут в программу. Выбор территорий будет осуществляться очень взвешенно, индивидуально, с учетом мнений всех сторон, и, в первую очередь, самих людей. Закон предусматривает, что все решения о согласии жильцов на включение домов в программу КРТ будут приниматься на обязательных собраниях собственников (за исключением тех случаев, когда речь идет о фонде, признанном аварийным).

Район в границах пер. Суворовского – пер. Черниговского – ул. Донбасской в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Достаточно активно уже ведутся дискуссии о том, жителям каких районов и домов предложат войти в КРТ. Тем не менее, на этом этапе мы, как и прежде, исходим из того, что у нас механизм КРТ затронет малоэтажную – в один-два этажа – застройку. Дома, где в отдельных случаях нет элементарных удобств", - уточнил Александр Высокинский.

Напомним, на минувшей неделе закон о "реновации" в Свердловской области был подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Между тем, у депутатов городской думы Екатеринбурга уже появились вопросы к претворению данной инициативы в жизнь.

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Свердловские власти определили орган, который будет курировать предстоящую "реновацию"

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Теги: реновация, Минстрой, Свердловская область



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