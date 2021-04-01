В Роспотребнадзоре допустили завершение пандемии COVID-19 к августу

В России эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к августу, к этому сроку у многих жителей страны выработается иммунитет к коронавирусу. Такой прогноз дал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

"Учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится", - сказал он РИА Новости.

Вместе с тем, считает Малеев, к осени может наблюдаться подъем заболеваемости на фоне возвращения людей из отпусков.

Напомним, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в России улучшается ситуация с COVID-19. По его словам, пока преждевременно говорить о третьей волне COVID-19 в РФ.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости в стране указывают на возможность третьей волны коронавируса.