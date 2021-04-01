В Добрянке жителей аварийных домов переселили в некачественно построенные здания

В Добрянке "посыпались" несколько домов, построенных за бюджетные деньги, сообщили Накануне.RU в добрянском городском отделении незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В.Лимонова".

В публикации идёт речь о домах по адресам Коммунистическая, 27, Трудовая, 40 и Маяковского, 3, которые построены на бюджетные деньги местного, краевого, федерального уровня. По этим домам администрацией Добрянского городского поселения были заключены госконтракты на общую сумму более 54 млн руб.

"Через год после сдачи зданий в эксплуатацию жильцы столкнулись с первыми проблемами. В дождливую погоду кровля начала течь, а в первую же зиму жильцы стали жаловаться на холод в квартирах. Внутренние помещения этих домов покрылись опасной для здоровья "чёрной" плесенью. Граждане сталкивались с проблемами не только отопления, но и систематически выходящим из строя оборудованием и целостностью каркаса здания и внутренней отделки. Подвалы тонули не только весной от талой воды, но и пропитывались канализационными отходами. Позже здания пришли в абсолютное негодное состояние для проживания и являются аварийными. Всех жильцов расселили, а дома запечатали. Данные квартиры выделялись для категории граждан, что попали по программе переселения ввиду ветхости и аварийного состояния предыдущего их жилья", - говорят в отделении.

Позже здания ремонтировали, и, по данным партийцев, власти хотят выделить на ремонт ещё 100 млн руб. При этом в "Другой России" утверждают, что надзорные органы не обращают внимания на то, что "жителей аварийных домов переселили в аварийные дома". В ячейке также напомнили, что ранее "по схожему принципу построили дом № 40а по Герцена, квартиры в котором давали сиротам".