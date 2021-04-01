"Надо валить из этой страны" - признание "слуги народа"

Депутат Рады от правящей партии "Слуга народа" 26-летняя Анна Колесник призналась в переписке, что с Украины "пора валить". Причем это произошло во время доклада в Раде выступления главнокомандующего и главы генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который рассказывал о концентрации российских войск у границы.

Смартфон в руках Колесник сфотографировал журналист издания "Буквы". Она написала некоему Стасу: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Переписка велась по-русски.

Дополнительной пикантности придает тот факт, что в тот же день Рада приняла закон об ужесточении наказания за уклонение от призыва в армию (до 5 лет тюрьмы). В законопроекте также говорится о всенародной обороне в случае "нападения России", ускоренной мобилизации и тому подобных мерах. И Колесник проголосовала "за".

"Власть, которая не хочет восстановить мир в Донбассе на условиях компромисса, в случае неизбежного обострения ситуации собирается под угрозой тюрьмы гнать обычных граждан под пули, а сама будет "валить из этой страны", - пишет издание "Страна".

После поднявшегося скандала Колесник на своей странице уже на мове, как и полагает "патриоту Украины", попыталась оправдаться, что речь всего лишь шла об отдыхе на майские праздники, на который она, как и все, имеет право. А вообще она "любит свою страну" и никуда не собирается уезжать. И журналисты исказили ее слова. Причем пост вскоре был ею удален.

Мэр Днепропетровска (Днепра) Борис Филатов написал, что потенциальными коллаборантами являются многие во власти. Депутат Рады Алексей Гончаренко от партии Петра Порошенко назвал совет Колесник правильным и призвал всех "слуг народа" валить с Украины, а "спасать" страну будет Порошенко.

Напомним, уже несколько месяцев, как рейтинг "Слуги народа" практически снизился до уровня рейтинга "Оппозиционной платформы".