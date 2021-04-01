Риски дефицита сахара отсутствуют - ФАС

Федеральная антимонопольная служба России опровергла информацию о нарушениях поставок и перебоях с закупкой сахара-песка.

"ФАС внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на неназванные источники сообщила, что у ритейлеров начались проблемы с закупкой сахара. Правительство пообещало выделять субсидии производителям с 1 апреля за продажу товара по фиксированной цене 36 руб. за килограмм. Таким образом, до этой даты сахарным заводам продавать свою продукцию просто невыгодно. Впрочем, торговые сети также не беспокоятся, что возникнет дефицит: запасы на складах хоть и сокращаются, но субсидии начнут выплачивать уже сегодня.