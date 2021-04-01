На Южном Урале за сутки выявили коронавирус у 129 человек

В Челябинской области за сутки подтверждено 129 случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 56 тыс. 773 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 671 заболевший. За сутки выписаны 317 человек, всего в регионе выздоровели 50 тыс. 705 пациентов.

За прошедшие сутки умерло восемь человек, из них шесть от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.