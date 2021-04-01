Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома "мытищинского стрелка"

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин оценил действия спецназа по обезвреживанию мужчины, устроившего стрельбу в коттеджном поселке Новые Вешки в Мытищах.

"Операция была профессиональна. Все действия были правильными", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Грибакин подчеркнул, что в ходе операции никакая артиллерия не применялась.

Напомним, полиция и ФСБ 30 марта приехали к частному дому для проверки информации о причастности стрелка к незаконному обороту оружия. Когда полицейские вошли на участок, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

Продолжая "оборону", Владимир Барданов перебрался на третий этаж и поджег дом изнутри. Предположительно часть арсенала сдетонировала, мужчина погиб. Полностью потушить пожар удалось лишь к 5 утра среды.

Ранее продолжительность спецоперации под Мытищами, которая длилась более девяти часов, вызвала вопросы у депутата Госдумы Вячеслава Лысакова. По его словам, копоть сгоревшего коттеджа "осядет" на репутации силовиков "публичным позором".

В Кремле сообщили, что не следили за событиями, которые разворачивались 30 марта под Мытищами, пишет Regnum.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "Росгвардия выполняла свою работу", отказавшись давать оценку действиям силовиков в ходе спецоперации.