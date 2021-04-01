01 Апреля 2021
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Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Опрос МЭФ: Какая мера поможет россиянам для повышения доходов?

Уровень долговой нагрузки россиян к началу 2021 года достиг исторического максимума. Как сообщал РБК, с кризисного апреля 2020 года долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%, обновив исторический максимум. В ЦБ считают ситуацию "достаточно устойчивой", чего не скажешь о самом населении.

Московский экономический форум предлагает принять участие в опросе о том, как поменялось благосостояние населения за последнее время. В том числе эксперты хотят выяснить, какая мера, по мнению граждан, больше всего может помочь россиянам для повышения их доходов.

МЭФ – известная площадка, которая выступает со своими предложениями для Правительства РФ. Мы также предлагаем своим читателям присоединиться к опросу, чтобы помочь сформировать объективную картину в пику радужным опросам чиновников. Голосование доступно по ссылке.

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Опрос МЭФ: Какая мера поможет россиянам для повышения доходов?

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Теги: долговая нагрузка, доходы, падение доходов



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