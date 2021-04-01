Медицинская фракция в думе Екатеринбурга определила ближайшие задачи

В Екатеринбургской городской думе состоялось первое заседание недавно образованной медицинской фракции. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил один из инициаторов ее создания - депутат Алексей Вихарев.

Как рассказал народный избранник на своей странице в Facebook, на первом заседании присутствовали девять депутатов: сам Вихарев, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Виктор Сомиков.

"Мы, девять депутатов гордумы из самых разных партий, запустили работу группы "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга". Договорились, что каждый депутат выберет конкретную больницу или поликлинику для оказания шефской помощи. Решили, что не будем ограничивать себя территорией округа или прописки, главная задача – охватить все учреждения города. И не важно, что горздрав теперь ликвидирован и подчиняется области, важно, что ковидная история сильно ударила по больницам, врачам и пациентам. Задача нашей фракции – оказать городской медицине максимальную помощь и поддержку. Здесь мы все единодушны", - отметил парламентарий.

По его словам, в следующие две недели члены фракции встретятся с руководством больниц, выяснят проблемы и потребности и уже на конкретные нужды будут просить помощи у бизнесменов, крупных организаций и фондов. Депутаты планируют подключать все свои ресурсы и возможности. Уже есть предложение встретиться с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, чтобы скоординировать действия.

"Важный организационный вопрос, с которым столкнулись, – необходимо разрешить работу депутатов в нескольких группах, а не только в одной. Абсурд, но положение о депутатских группах этого не позволяет. Часть моих коллег уже состоят в других объединениях, например, в "Женской фракции" или группе развития Академического района. И официально вступить в медицинскую фракцию не могут, хотя очень хотят. Решили, что постараемся изменить положение, чтоб все желающие могли присоединиться к нашей работе. Приглашаем всех депутатов. Чем нас будет больше, тем лучше", - добавил Алексей Вихарев.

В следующий раз медицинская фракция соберется на заседание через две недели. Депутаты хотят обсудить первые результаты и отчитаться перед жителями.