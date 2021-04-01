Медицинская фракция в думе Екатеринбурга определила ближайшие задачи

01 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
медицинская фракция в Екатеринбургской городской думе (2021) | Фото: facebook.com/aleksey.vikharev.ekb

Медицинская фракция в думе Екатеринбурга определила ближайшие задачи

В Екатеринбургской городской думе состоялось первое заседание недавно образованной медицинской фракции. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил один из инициаторов ее создания - депутат Алексей Вихарев.

Как рассказал народный избранник на своей странице в Facebook, на первом заседании присутствовали девять депутатов: сам Вихарев, Анастасия Немец, Михаил Вечкензин, Дмитрий Николаев, Алексей Мещеряков, Павел Пустозеров, Римма Скоморохова, Олег Гордеев и Виктор Сомиков.

"Мы, девять депутатов гордумы из самых разных партий, запустили работу группы "Помощь и содействие учреждениям здравоохранения Екатеринбурга". Договорились, что каждый депутат выберет конкретную больницу или поликлинику для оказания шефской помощи. Решили, что не будем ограничивать себя территорией округа или прописки, главная задача – охватить все учреждения города. И не важно, что горздрав теперь ликвидирован и подчиняется области, важно, что ковидная история сильно ударила по больницам, врачам и пациентам. Задача нашей фракции – оказать городской медицине максимальную помощь и поддержку. Здесь мы все единодушны", - отметил парламентарий.

Алексей Вихарев(2021)|Фото: facebook.com/aleksey.vikharev.ekb

По его словам, в следующие две недели члены фракции встретятся с руководством больниц, выяснят проблемы и потребности и уже на конкретные нужды будут просить помощи у бизнесменов, крупных организаций и фондов. Депутаты планируют подключать все свои ресурсы и возможности. Уже есть предложение встретиться с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, чтобы скоординировать действия.

"Важный организационный вопрос, с которым столкнулись, – необходимо разрешить работу депутатов в нескольких группах, а не только в одной. Абсурд, но положение о депутатских группах этого не позволяет. Часть моих коллег уже состоят в других объединениях, например, в "Женской фракции" или группе развития Академического района. И официально вступить в медицинскую фракцию не могут, хотя очень хотят. Решили, что постараемся изменить положение, чтоб все желающие могли присоединиться к нашей работе. Приглашаем всех депутатов. Чем нас будет больше, тем лучше", - добавил Алексей Вихарев.

В следующий раз медицинская фракция соберется на заседание через две недели. Депутаты хотят обсудить первые результаты и отчитаться перед жителями.

медицинская фракция в Екатеринбургской городской думе(2021)|Фото: facebook.com/aleksey.vikharev.ekb

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Медицинская фракция в думе Екатеринбурга определила ближайшие задачи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Вихарев, медицинская фракция, дума, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.03.2021 10:45 Мск В думе Екатеринбурга появилась медицинская фракция

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети