Депутат МГД Локтев написал заявление в прокуратуру на главу московской ячейки КПРФ Валерия Рашкина

Депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев, не так давно исключенный из КПРФ и одноименной фракции в столичном парламенте, написал заявление в прокуратуру на главу московского отделения коммунистической партии Валерия Рашкина.

Локтев считает, что в положении о фракции КПРФ в Мосгордуме, с которым ему удалось ознакомиться, есть "ряд противозаконных пунктов".

"п. 2.1.6, требующий от депутатов, не получающих зарплату, укреплять материальную базу московского отделения КПРФ (усматриваю в нем коррупционную составляющую и склонение к злоупотреблению должностными полномочиями — УК РФ) — это совсем за гранью моего разумения, ведь московский Горком, поддерживаемый Навальным в рамках Умного голосования, заявляет себя в качестве борца с коррупцией. По данному факту сделал обращение в прокуратуру г. Москвы", - пишет Локтев на своей странице в Facebook.

Ныне независимый депутат МГД полагает, что Рашкин "использует свое положение": "В результате чего была создана схема по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы, что имеет признаки действий, подпадающих под ст. 159 ч4 УК РФ, по которой ранее был осужден наш товарищ Олег Шереметьев. Именно из-за несогласия участвовать в этой, на мой взгляд преступной, схеме меня исключили из КПРФ и Фракции в МГД".

Напомним, Шереметьев получил условный срок за мошенничество – его обвиняли в махинациях с деньгами, предназначенными для оплаты работы аппарата фракции. Из-за уголовного приговора коммуниста лишили мандата в Мосгордуме.