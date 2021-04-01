01 Апреля 2021
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киев, майдан, крещатик (2014) | Фото: zyalt.livejournal.com

В Киеве из-за коронавируса снова все закрывается

С 5 апреля в Киеве закрывают все школы, детские сады, а общественный транспорт будет работать по спецпропускам. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
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Поводом для такого решения стал рост числа положительных тестов на коронавирус и госпитализаций. В результате минимум на две недели транспорт будет перевозить только людей с пропусками. Руководители учреждений и предприятий обязаны отправить всех сотрудников на удаленную работу или в отпуска. Запрещены продуктовые ярмарки, работа заведений обслуживания.

Вчера на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшее время будет рост числа госпитализации, поэтому нужно срочно все закрывать, иначе не останется коек с кислородным обеспечением. Так, в городе занято 86% таких коек. Также он призвал вакцинировать как можно больше людей. Других мер, по его мнению, "мир не придумал", хотя в Индии без вакцинации и карантинов ситуация намного лучше, чем предсказывали этой стране, так как там быстро поняли важность первичной медицинской помощи при заражении коронавирусом и разработали рекомендации для каждой категории пациентов.

Отметим, что в Киеве фиксируют более тысячи новых случаев коронавируса, почти как в Москве, хотя население города в 4-5 раз меньше. При этом власти только нагнетают атмосферу, постоянно заявляя, что будет только хуже - в сутки будет до 15-20 тысяч новых случаев.

Как сообщалось, на Украине ежедневное число госпитализаций и положительных тестов на коронавирус уже больше, чем в России, а число смертей почти такое же, хотя население республики почти в четыре раза меньше.

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В Киеве из-за коронавируса снова все закрывается

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Теги: украина, киев, коронавирус, карантин



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