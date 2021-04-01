"Люди меняются": оппозиционный екатеринбургский депутат объяснил свое участие в праймериз "ЕР"

Депутат Екатеринбургской городской думы, член фракции КПРФ Андрей Пирожков подал документы для участия в предварительном голосовании партии "Единая Россия". Праймериз проводятся для выдвижения на выборы в Государственную думу. Как рассказал доселе оппозиционный политик в беседе с Накануне.RU, ему предложили этот вариант и в течение некоторого времени шли переговоры.

На вопрос о том, что за Пирожкова на выборах в екатеринбургскую думу голосовали противники "Единой России" и не предает ли он такими шагами всех своих избирателей, народный избранник ответил, что "люди меняются".

"Люди меняются и переосмысливают что-то, и это нормально - переосмысливать свое видение. Изменить глобальные вещи одному не получится и хотелось бы все это делать в общей команде с конкретной точкой приложения усилий", - объяснил нашему корреспонденту молодой депутат.

Отметим, что ранее 25-летний политик активно принимал участие в протестном движении, в частности в скверных протестах мая 2019 года, в выступлениях против проекта реконструкции парка имени 22 партсъезда, он также был одним из инициаторов сбора подписей за возвращение прямых выборов мэра Екатеринбурга (проект был зарублен депутатами-"единороссами"). В городской думе Андрей Пирожков был ярым противником экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.