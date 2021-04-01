Южноуральца приговорили к 10 годам колонии за убийство жены

Житель Сатки приговорен к 10 годам в колонии строгого режима за убийство супруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре 2019 г. в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами на почве ревности произошла ссора. Женщина выбежала на улицу, но обвиняемый ее догнал и нанес не менее 17 ударов ножом. Женщина скончалась от кровопотери.

В суде обвиняемый заявил, что совершил убийство в состоянии аффекта. Однако судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он не находился в состоянии аффекта, а совершил преступление в состоянии простого алкогольного опьянения.

У погибшей женщины осталось трое несовершеннолетних детей. Они переданы под опеку матери погибшей.