Глава Ставрополья опроверг информацию о холере в селе Марьины Колодцы

У отравившихся жителей села Марьины Колодцы диагностирована кишечная инфекция, информация о холере, которая появилась в соцсетях, недостоверна, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание "хайпануть", — написал он в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в селе Марьины Колодцы в Ставропольском крае 50 детей и 15 взрослых обратились в больницу с симптомами расстройства пищеварения.

На 31 марта число пострадавших увеличилось до 155 человек, сообщает Regnum. СК возбудил уголовное дело. В населенном пункте введен режим повышенной готовности, развернут инфекционный госпиталь.