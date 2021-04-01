Депутата пермской гордумы от КПРФ разыскивают следственные органы

Депутата пермской гордумы от КПРФ Игоря Рогожникова разыскивают следственные органы, он может находиться сейчас в Испании, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, депутата разыскивают в связи с уголовным делом об оказании опасных услуг при строительстве дома для размещения сирот в Добрянке, фигурантом которого является сын Игоря Рогожникова Юрий. Рогожников не принимает участия в заседаниях и других мероприятиях гордумы уже около года. Издание утверждает, что Игорю Рогожникову заочно предъявлено обвинение.

Игорь Рогожников родился в 1962 году, окончил политехнический институт по специальности "Авиадвигателестроение". С 2007 по 2011 год был депутатом законодательного собрания, состоял во фракции ЛДПР. В 2016 году господин Рогожников был избран в Пермскую городскую думу по партийным спискам КПРФ. В качестве последнего места работы Игоря Рогожникова на сайте думы указано ПАО "Протон-ПМ", где он занимал должность заместителя исполнительного директора по капстроительству и инфраструктуре.