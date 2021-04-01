Впервые с 2016 года в России сократились пенсии в реальном выражении

Свежие данные Росстата свидетельствуют о сокращении пенсий в реальном выражении. Это происходит впервые с 2016 года, отмечает Finanz.ru. В феврале средняя пенсия в стране составила 15 762 руб. (менее $7 в день), в номинальном выражении пенсии выросли на 835 руб. или 5,6% за год. Но инфляция "съедает" этот рост без остатка. В феврале она составляла 5,7% в годовом выражении, к 14 марта – уже 5,8% (данные ЦБ).

Издание отмечает, что относительно инфляции на продукты (на них у пенсионеров уходят почти все деньги) пенсии сокращаются уже на двухзначное число.

А работающие пенсионеры и вовсе остаются без индексации. На прошлой неделе Госдума отклонила три законопроекта от оппозиционных партий, предлагавших вернуть индексацию для этой группы пенсионеров. Ни один закон не получил голосов "Единой России", а значит – был обречен. В "ЕР" заявили, что будут ждать этой "милости" от Владимира Путина и правительства в апреле, хотя оппозиционные депутаты отмечали: если принять закон хотя бы в первом чтении, пенсионеры уже смогут получить повышенную пенсию на месяц-другой раньше, а это для них имеет значение.

Стоит отметить, что данные Росстата, мягко говоря, идут вразрез с обещаниями Владимира Путина, которые он давал россиянам в 2018 году перед началом пенсионной "реформы". "В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб.", – заявил тогда глава государства.

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