Организатор "лагеря для мальчиков" в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

В Екатеринбурге прокуратура нашла массу нарушений в спортивном лагере для подростков. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в январе этого года мужчина, называющий себя тренером по боевым искусствам, арендовал коттедж по улице Шатровая в уральской столице, где устроил лагерь для мальчиков от 8 до 14 лет. Уралец заключил договоры оказания услуг по организации спортивных сборов для детей с их родителями. Всего в лагере находилось более 25 подростков.

По условиям договора, тренер обещал обеспечить сохранность жизни и здоровья каждого ребенка. Также родители дали согласие на поездки по России их детей с тренером, его супругой и тестем, согласие на получение последними всей информации о несовершеннолетних и сопровождение их в медицинских и образовательных организациях.

Всего организатор "лагеря для мальчиков" получил от родителей более 600 тысяч рублей. Однако проверка показала, что договор на оказание медицинских услуг и медицинского сопровождения спортивных сборов детей с организациями здравоохранения заключен не был.

"В трехэтажном здании, где располагался лагерь, допущено множество нарушений. Несовершеннолетним оказывались услуги, не отвечающие требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической и противоэпидемической безопасности", - заявили в надзорном ведомстве.

По итогам проверки возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Сейчас проводится расследование.