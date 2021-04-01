Большинство родителей не решаются на второго ребенка из-за низких доходов. Депутат предложила меры

За последние 30 лет Россия потеряла более 20 млн человек, а к 2030 г. убыль населения может составить порядка 30 млн человек. Такие данные озвучила депутат Госдумы РФ Инга Юмашева на пресс-конференции, посвященной проблемам демографии. По ее мнению, чтобы страна перестала вымирать, в каждой российской семье должно быть по три ребенка.

"Начиная с 2018 г. снижение рождаемости стало рекордным и может быть необратимым, если мы ничего не будем предпринимать. По сути это поставит под угрозу существование нашего государства", — заявила Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН.

По ее словам, восполнить демографические потери помогло бы повышение рождаемости, при котором каждая семья имела бы трех и более детей.

"Но, согласно данным ВЦИОМ, 70% родителей одного ребенка не готовы к рождению второго по причине низких доходов. При этом 49% опрошенных родили бы ребенка при материальной поддержке от государства. 40% наших граждан считают идеальным иметь двоих детей, и только лишь 28% готовы иметь троих детей", — добавила депутат.

Национальный проект "Демография" не способен решить проблемы вымирания страны, потому что заточен на продолжительность жизни, а не на стимулирование рождаемости, заметила Юмашева.

"Семья с рождением каждого ребенка должна не беднеть, а богатеть!" — заявила депутат и предложила пять шагов по стимулированию рождаемости:

Постоянные достойные выплаты за рождение ребенка. "А не только на периоды различных пандемий, как это было в 2020 г. Выплаты должны быть не только при рождении, а с момента, когда мама встала на учет по беременности. Необходимо ввести ежемесячное пособие в размере полтора МРОТ, что позволило бы женщине утвердиться в желании оставить ребенка и более уверенно чувствовать себя в будущем", — прокомментировала Юмашева. Материнский капитал должен быть прогрессивным и увеличиваться с появлением каждого последующего ребенка . Улучшение жилищных условий не только за счет льготной ипотеки, но и возможности социального найма жилья. Компенсация расходов за частный детский сад в случае, если семье не хватило места в муниципальном. Уход за ребенком до трех лет должен засчитываться в трудовой стаж.

Член Общественной палаты Павел Пожигайло заявил, что, если сегодняшний коэффициент рождаемости 1,3 сохранится, то через 25 лет произойдет "ополовинивание государства", в России останется 75 млн человек вместо 146.

Эксперты также полагают, что многодетной семье нужен особый почетный статус.