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Происшествия Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени второй фигурант "дела Алтынова" выступит с последним словом 26 апреля

Бывший глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов выступил с последним словом, сообщили Накануне.RU в Центральном райсуде Тюмени.

"29 марта состоялись прения сторон. Юрий Алтынов выступил с последним словом. 26 апреля с последним словом выступит второй фигурант, Валерий Калалб. После этого судья удалится в совещательную комнату для принятия решения по делу", - уточнили в суде.

Ранее стало известно, что обвинение попросило наказать Алтынова 9 годами колонии строгого режима со штрафом в 4,2 млн руб.

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В Тюмени второй фигурант "дела Алтынова" выступит с последним словом 26 апреля

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Теги: Юрий Алтынов, Валерий Калалб, уголовное дело



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