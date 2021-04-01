01 Апреля 2021
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Общество Челябинская область
сирена (2013) | Фото:

На Южном Урале жителей района напугала сработавшая система оповещения

В Ашинском районе произошел несанкционированный запуск системы оповещения населения, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером 31 марта в Аше и поселке Кропачево. Система оповещения работала в течение 15 секунд.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу Ашинского муниципального района поступило 20 звонков от населения по вопросам работы системы оповещения. Причина инцидента выясняется", - рассказали в пресс-центре.

По словам жителей, сирена сработала в 22 часа.

"Если была бы учебная или проверочная, об этом бы известили людей! И уж точно не в 22.00", - написала в соцсети жительница Аши.

"Интересно, по какому поводу воздушная тревога. Ребенок боится - говорит сейчас нас будут бомбить", - беспокоились жители.

"Если звучит сирена, то нужно включить телек или радио. Там будет информация. Если таковой нет, то паниковать не стоит. Скорее всего сбой в системе. Плохо только то, что не все услышали сирену", - успокаивали другие пользователи.

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На Южном Урале жителей района напугала сработавшая система оповещения

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Теги: сирена, система оповещения, МЧС,



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