"Устроили акцию спонтанно". Общественники выяснили причину бунта в уральской колонии

В среду, 31 марта, члены ОНК Свердловской области посетили ИК-47, где взбунтовались заключенные.

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Напомним, 28 марта заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФСИН, члены общественно-наблюдательной комиссии Андрей Фегельхеймер и Андрей Гаглоев встретились с осужденными и долго с ними беседовали. По словам Фегельхеймера, на сегодня ситуация в колонии нормализовалась. Также общественники пообщались с организаторами событий 28 марта.

"Мы разговаривали несколько часов с ними. После бесед стало ясно, что никаких требований у осужденных нет, как и порезанных вен. Ни одного факта издевательств над осужденными наши собеседники привести не смогли", - заявил член ОНК.

Со слов заключенных, они устроили акцию довольно спонтанно, в расчете на то, что удастся получить определенные послабления в режиме содержания в колонии строгого режима для рецидивистов. Было использовано и то обстоятельство, что в учреждении недавно сменился руководитель - он временно исполняет обязанности всего несколько недель.

Напомним, свою проверку по факту бунта в колонии сейчас проводит Следственный комитет.