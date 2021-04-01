"Устроили акцию спонтанно". Общественники выяснили причину бунта в уральской колонии
В среду, 31 марта, члены ОНК Свердловской области посетили ИК-47, где взбунтовались заключенные.
Напомним, 28 марта заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием.
Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФСИН, члены общественно-наблюдательной комиссии Андрей Фегельхеймер и Андрей Гаглоев встретились с осужденными и долго с ними беседовали. По словам Фегельхеймера, на сегодня ситуация в колонии нормализовалась. Также общественники пообщались с организаторами событий 28 марта.
"Мы разговаривали несколько часов с ними. После бесед стало ясно, что никаких требований у осужденных нет, как и порезанных вен. Ни одного факта издевательств над осужденными наши собеседники привести не смогли", - заявил член ОНК.
Со слов заключенных, они устроили акцию довольно спонтанно, в расчете на то, что удастся получить определенные послабления в режиме содержания в колонии строгого режима для рецидивистов. Было использовано и то обстоятельство, что в учреждении недавно сменился руководитель - он временно исполняет обязанности всего несколько недель.
Напомним, свою проверку по факту бунта в колонии сейчас проводит Следственный комитет.