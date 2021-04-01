"Устроили акцию спонтанно". Общественники выяснили причину бунта в уральской колонии

01 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Устроили акцию спонтанно". Общественники выяснили причину бунта в уральской колонии

В среду, 31 марта, члены ОНК Свердловской области посетили ИК-47, где взбунтовались заключенные.
Читайте также:

Напомним, 28 марта заключенные колонии строгого режима в Каменске-Уральском устроили бунт, нанеся себе порезы лезвием.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУФСИН, члены общественно-наблюдательной комиссии Андрей Фегельхеймер и Андрей Гаглоев встретились с осужденными и долго с ними беседовали. По словам Фегельхеймера, на сегодня ситуация в колонии нормализовалась. Также общественники пообщались с организаторами событий 28 марта.

"Мы разговаривали несколько часов с ними. После бесед стало ясно, что никаких требований у осужденных нет, как и порезанных вен. Ни одного факта издевательств над осужденными наши собеседники привести не смогли", - заявил член ОНК.

Со слов заключенных, они устроили акцию довольно спонтанно, в расчете на то, что удастся получить определенные послабления в режиме содержания в колонии строгого режима для рецидивистов. Было использовано и то обстоятельство, что в учреждении недавно сменился руководитель - он временно исполняет обязанности всего несколько недель.

Напомним, свою проверку по факту бунта в колонии сейчас проводит Следственный комитет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Устроили акцию спонтанно". Общественники выяснили причину бунта в уральской колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: акция, рецидивисты, колония, ОНК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2021 15:14 Мск СК нагрянул с проверкой в уральскую колонию, где взбунтовались зэки
Ранее 29.03.2021 08:10 Мск Заключенные устроили бунт в колонии строгого режима на Среднем Урале

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети