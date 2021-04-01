СМИ: Заводы прекратили поставлять сахар в магазины

Торговые сети больше недели не могут закупить сахарный песок у производителей по фиксированным ценам, сообщают "Известия" со ссылкой на источники.

Проблемы с поставками начались после объявления правительством готовности выделять отрасли с 1 апреля субсидии за продажу продукции по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм. Заводы таким образом могут получить от государства пять рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по фиксированной цене в 36 рублей за килограмм.

В итоге производители свернули свою активность, поскольку до 1 апреля реализовывать свою продукцию им невыгодно.

На распределительных центрах крупных торговых сетей запасы сахара сокращаются. При этом, как утверждают ритейлеры, потребителей вряд ли ждут проблемы при покупке товаров по фиксированным ценам.

Ранее сообщалось, что региональные торговые сети и мелкие компании с середины февраля испытывают перебои с поставками сахара-песка и подсолнечного масла. Отмечается, что сети не могут закупить продукцию по фиксированным ценам. Крупный ритейл также сталкивается с подобными проблемами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил продление соглашения о стабилизации цен на сахар-песок и подсолнечное масло. По первому продукту соглашения продляются до 1 июня этого года, по второму – до 1 октября. Срок действия ранее заключенных соглашений истекал первого апреля.

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