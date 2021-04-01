Познера в Тбилиси атаковала вооруженная яйцами толпа

Владимира Познера, который приехал в Грузию отмечать свое 87-летие, закидали яйцами в Тбилиси. Разгневанная толпа атаковала отель, где остановился российский телеведущий и его гости. Посетителей заведения стала охранять полиция, тогда активисты набросились и на нее.

Примечательно, что Познер отмечает день рождения в Грузии уже третий год подряд, но с такой реакцией встретился впервые.

Атаку на журналиста инициировали представители оппозиционных партий. Их недовольство вызвало интервью Познера за 2008 год, в котором тот сомневается в возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, а также называет признание независимости этих республик Россией "правильным поступком" с точки зрения государственной политики. Почему об этом интервью вспомнили только сейчас – не известно. По сообщениям СМИ, Познер, который собирался пробыть в Грузии до 3 апреля (день рождения у него 1 апреля), может уехать из страны раньше.

Напомним, между Россией и Грузией до сих пор приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение, хотя границы не закрыты (на момент до пандемии, сейчас границы закрываются и открываются по неполитическим причинам). Авиасообщение было прервано в 2019 году после массовых антироссийских выступлений в Грузии, вызванных визитом российской делегации в грузинский парламент.