01 Апреля 2021
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Ельцин Центр, открытие, Познер, обыск (2015) | Фото: Накануне.RU

Познера в Тбилиси атаковала вооруженная яйцами толпа

Владимира Познера, который приехал в Грузию отмечать свое 87-летие, закидали яйцами в Тбилиси. Разгневанная толпа атаковала отель, где остановился российский телеведущий и его гости. Посетителей заведения стала охранять полиция, тогда активисты набросились и на нее.

Примечательно, что Познер отмечает день рождения в Грузии уже третий год подряд, но с такой реакцией встретился впервые.

Атаку на журналиста инициировали представители оппозиционных партий. Их недовольство вызвало интервью Познера за 2008 год, в котором тот сомневается в возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, а также называет признание независимости этих республик Россией "правильным поступком" с точки зрения государственной политики. Почему об этом интервью вспомнили только сейчас – не известно. По сообщениям СМИ, Познер, который собирался пробыть в Грузии до 3 апреля (день рождения у него 1 апреля), может уехать из страны раньше.

Напомним, между Россией и Грузией до сих пор приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение, хотя границы не закрыты (на момент до пандемии, сейчас границы закрываются и открываются по неполитическим причинам). Авиасообщение было прервано в 2019 году после массовых антироссийских выступлений в Грузии, вызванных визитом российской делегации в грузинский парламент.

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Познера в Тбилиси атаковала вооруженная яйцами толпа

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Теги: владимир познер, грузия, признание независимости, акции протеста



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