СМИ: РПСС пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста Максима Шевченко

Российская партия свободы и справедливости (РПСС) пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста Максима Шевченко.

Ранее он возглавлял фракцию КПРФ во владимирском заксобрании, однако разругался с коммунистами после того, как заявил о желании выдвинуться в Госдуму по одномандатному округу в Москве.

Кандидатуру Шевченко планируется утвердить на втором этапе съезда партии, который может пройти уже в ближайшее воскресенье.

Политолог Константин Калачев считает, что руководство РПСС связано с российским властями. По его словам, шансы пройти в Думу у партии низкие, да и сам Максим Шевченко вряд ли сможет избраться, пишет "Коммерсант".

Ранее Шевченко заявил, что будет выдвигаться в Госдуму по центральному, 208 округу Москвы. Он отметил, что готов выдвигаться даже через сбор подписей.