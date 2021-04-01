Мурашко: привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что привитым от COVID-19 в дальнейшем потребуется ревакцинация.

"Мы рассчитываем, что, скорее всего потребуется ревакцинация", - сказал министр. По его словам, это будет завесить от формирования популяционного иммунитета, как в России, так и за ее пределами, передает ТАСС.

Ранее Мурашко сообщил, что привился от коронавируса препаратом "Спутник V".

Он заявил, что ему часто приходится бывать в больницах, а также в "красных зонах".