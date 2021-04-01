Кабмин утвердил правила назначения выплат на детей от трех до семи лет

Кабмин России утвердил правила назначения выплат на детей от трех до семи лет.

Пособие, в соответствии с указом главы государства, будет назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям регионов и общественности подход к назначению пособий станет адресным.

Пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума, если при выплате в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума. Пособие назначат в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Социальные пособия, которые сейчас получают граждане с минимальным доходом и детьми, должны быть распространены и на бездетных людей, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету, он заявил, что СП проанализировала существующие меры поддержки и пришла к выводу, что даже увеличение выплат не всегда приводит к выходу из зоны бедности.

Глава аудиторского ведомства сообщил, что предложения эти направлены в правительство.