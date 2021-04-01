Около тысячи жителей Москвы заболели COVID-19 после вакцинации

В Москве после вакцинации вторым компонентом препарата от коронавируса заболели около 1 тыс. человек.

По данным мэрии, это около одной десятой процента. Более 76% из числа заболевших COVID-19 переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме, сообщает "Интерфакс".

В мэрии не сообщили, о вакцинации каким препаратом идет речь.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что считает, что пока преждевременно говорить о третьей волне COVID-19 в России. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости в стране указывают о возможности третьей волны коронавируса.