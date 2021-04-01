01 Апреля 2021
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Госдума приняла закон "об обнулении"

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Политика В России
голосование, поправки (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутаты Ульяновской области требует отменить трехдневное голосование

Депутатские фракции заксобрания Ульяновской области — КПРФ, ЛДПР и "Коммунисты России" — решили обратиться к главе Центризбиркома России Элле Памфиловой и депутатам Госдумы с просьбой не допустить трехдневного голосования в предстоящем сентябре на выборах в Госдуму.

Как сообщил лидер фракции КПРФ Айрата Гибатдинова, трехдневное голосование - "возможность для махинаций". "Второй момент — это пятница. Это рабочий день. И мы видели на прошедших выборах, как в пятницу бюджетников отпускали с работы на два часа раньше и везли на голосование. Именно в пятницу есть возможность мощного использования административного ресурса", считает Гибатдинова.

Также лидер фракции отметил, что "такое голосование урезает возможности оппозиции по наблюдению". Речь идет о нехватке ресурсов за круглосуточным наблюдением в течение трех дней, пишет "Коммерсант".

В Центральной избирательной комиссии России рассказали, каким образом трехдневное голосование распространится на сентябрь, когда должны пройти выборы в Госдуму. Напомним, порядок трехдневного голосования в прошлом году был экстренно принят из-за пандемии (по крайней мере, именно так и заявили гражданам), но действие его заканчивается в мае 2021 года.

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Депутаты Ульяновской области требует отменить трехдневное голосование

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Теги: депутаты, выборы, Госдума



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