Анатолий Антонов заявил о "глубочайшем кризисе" отношений между Россией и США

Посол России в США Анатолий Антонов встретился с членами комитетов Совета федерации по международным делам, а также по обороне и безопасности.

По его словам, российско-американские отношения находятся в тяжелом кризисе. Как отметил посол, администрация президента США Джо Байдена "взяла курс на продолжение курса раскручивания санкционной спирали под надуманными предлогами". "Только в 2020 году, несмотря на пандемию, американцами реализовано более десятка антироссийских санкционных раундов, а с 2011 года состоялось 93 расширения рестрикций против России",— сказал Антонов, передает "Коммерсант".

Напомним, после высказывания президента США Джозефа Байдена о российском президенте Владимире Путине, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов был приглашен в Москву. Как сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, с ним пройдут консультации, цель которых - выяснить, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.