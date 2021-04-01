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Политика В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России улучшается ситуация с COVID-19.

"В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции",— сказал министр, передает "Интерфакс".

Ранее Мурашко сообщил, что считает, что пока преждевременно говорить о третьей волне COVID-19 в России. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости в стране указывают о возможности третьей волны коронавируса.

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Мурашко заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

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Теги: Мурашко, вакцинация, коронавирус



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