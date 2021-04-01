Хорватия разрешила въезд россиянам

Власти Харватии с 1 апреля разрешили въезд в страну людям со справкой о вакцинации против COVID-19.

Мера коснется и привитых вакциной "Спутник V" российского производства. "Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны—члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней",— сказал глава МВД республики Давор Божинович, передает РИА "Новости".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявили, что рассмотрение заявки на регистрацию вакцины "Спутник V" должно происходить на основе тех же норм, которые EMA использует в отношении любой другой вакцины.