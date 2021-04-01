Samsung: приложения "Яндекса" нельзя удалить из-за "уникальности закона"

Компания Samsung объяснила, почему приложения "Яндекса", которые были установлены на смартфоны, нельзя удалить.

"Требования вступившего в силу закона — уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта, в процессе подготовки к его исполнению мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме "удаляемых" с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства",— говорится в сообщении компании.

Как отмечает Samsung, по закону именно производитель в первую очередь несет ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений, пишет "Коммерсант".

СМИ и пользователи соцсетей сообщили сегодня, что при обновлении операционной системы владельцы устройств от этого производителя получают неудаляемые приложения от Яндекса, причем даже на старых устройствах (этого закон не предусматривает). Примечательно, что производитель, предлагая пользователю согласиться на обновление системы, ссылается на вступающий в силу 1 апреля закон.

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