Москва пообещал ответить на санкции Австралии

Россия не оставит без ответа антироссийские санкции Австралии.

Об этом сообщили Накануне.RU в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Австралия не желает "оценить положение дел в Крыму" и "поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов". "Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны",— отметила Захарова.

Напомним, Австралия ввела санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.