01 Апреля 2021
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Политика В России
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Москва пообещал ответить на санкции Австралии

Россия не оставит без ответа антироссийские санкции Австралии.

Об этом сообщили Накануне.RU в МИД РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Австралия не желает "оценить положение дел в Крыму" и "поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов". "Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны",— отметила Захарова.

Напомним, Австралия ввела санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, сообщил МИД страны.

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Москва пообещал ответить на санкции Австралии

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Теги: Австралия, санкции



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Ранее 30.03.2021 08:28 Мск Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста

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