Гонщик Сергей Карякин решил выдвинуться в заксобрание

Уральский автогонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар-2017" и серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3, подал документы в качестве участника праймериз "Единой России" для выдвижения в заксобрание Свердловской области, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Карякин намерен избираться по Сысертскому 25-ому округу.

"Идея пойти на праймериз - это следствие того, чем я занимаюсь уже 34 года. Мы с командой очень много работаем с детьми, а детям и молодёжи очень важно реализовываться. Я всегда старался добиться того, чтобы в нашем регионе появилась детская мотошкола, такой детский центр. У нас в команде накопился огромный пласт опыта, который мы можем передать молодёжи. Та обратная связь, которую мы получали на протяжении многих лет в социальных сетях от ребятишек и более взрослых ребят, подтверждает, что это будет востребовано. Я очень много разговаривал с властями, губернатором и в последнюю встречу он сказал: "Серёг, сейчас есть возможность попробовать и реально сделать этот проект, если ты считаешь, что он так важен, но будь готов к тому, что это огромный пласт работы, который тебе нужно будет выполнять". Придется стать связующим звеном между народом и властью. Передавать их проблемы и решать их. Я думаю, что я с этим справлюсь. Безусловно, каждому, в том числе и мне, есть чему научиться. Я знаю, что впереди меня ждет тяжёлая работа, но мне не впервые решать сложные задачи", - заявил Сергей Карякин.

Автогонщик отметил, что его спортивная жизнь не отразится на политической деятельности. В главной в своей жизни гонке "Дакар" Карякин собирается участвовать во время отпусков. Тем более, что соревнования приходятся на новогодние каникулы. На подготовку спортсмен также найдет время. По его словам, для подготовки к гонке ему достаточно и выходных.

Строительство мотошколы является лишь одной из основных мотиваций. Главная цель - быть полезным обществу и испытать себя в качестве депутата заксобрания, говорит "кандидат в кандидаты".

"Я собираюсь в заксобрание, поскольку мне нравится место, где я живу. Я не хочу постоянно мотаться в Москву. Я хочу работать здесь. Я выдвигаюсь по 25 округу, это Сысерть. Это то место, с которым у меня связана моя молодость и, что немаловажно, начало карьеры. Именно там я начинал ездить на квадроциклах. Мне будет приятно делать что-то хорошее там, где я вырос. Я сложил некую цепочку мотивации для себя так, чтобы было больше желания работать", - заключил автогонщик.

Напомним, недавно стало известно, что от предложений поучаствовать в выборах в Госдуму отказался командир Airbus A321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, ставший Героем России после посадки самолета в кукурузное поле. Ранее сообщалось, что летчик может войти в первую тройку "ЕР" от Свердловской области. Предполагалось, что его может заменить Сергей Карякин, однако и он тоже не захотел стать кандидатом в Госдуму.

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