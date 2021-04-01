В Тюмени директор комбината школьного питания написала заявление на увольнение после скандала со СМИ

Директор комбината школьного питания Ольга Гирилюк написала заявление на увольнение по собственному желанию, говорится в официальном сообществе Тюменской области во "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU. Кого назначат руководителем вместо нее, пока неизвестно.

Напомним, ранее было объявлено, что по поручению главы города Руслана Кухарука из-за некорректного общения Гирилюк со СМИ будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.

"Такие люди не должны и не будут работать в организациях, оказывающих услуги населению, и такое решение будет принято администрацией незамедлительно!" - высказался по ситуации Руслан Кухарук.

Глава также заявил о недопустимости халатного отношения к организации питания в учебных заведениях города и дал поручение провести полный аудит деятельности указанной организации с привлечением общественности и максимально открыто.

Напомним, запись разговора была опубликована сегодня. В нем руководитель комбината обвиняет журналистку во взяточничестве и уточняет, что ее собеседница некрасива. Поводом для разговора стал тот факт, что родители школьников по-разному высказывались о питании - кому-то нравилась школьная еда, кому-то нет. Основной проблемой якобы является то, что кормят детей холодной и невкусной пищей.

О недопустимости подобного поведения высказался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, ранее началась прокурорская проверка сведений о выдаче детям молока с истекшим сроком годности - 5 февраля появилась информация, что в лицее №34 детям в рамках бесплатного завтрака якобы выдали просроченное молоко. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку.