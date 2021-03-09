За убийство посла России в Турции трое получили по два пожизненных срока, а двое - по одному

Второй уголовный суд Анкары по особо тяжким преступлениям приговорил в пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Уточняется, что трое фигурантов получили по два пожизненных срока, а двое - по одному, передает Интерфакс.

По информации турецких СМИ, трое фигурантов были приговорены по статье "убийство" и двое по статье "пособничество в убийстве", действия пятерых были квалифицированы как террористический акт. Суд также пришел к выводу, что трое осужденных являлись заказчиками убийства дипломата.

Всего по делу проходили 28 обвиняемых. Несколько человек приговорены к срокам до 15 лет лишения свободы.

Суд считает всех обвиняемых участниками организации оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена (FETO), которая в Турции признана террористической после попытки военного переворота в 2016 году. На данный момент основатель движения Гюлен находится в США.

Посла РФ в Турции убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла.

В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было организовано организацией Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года.