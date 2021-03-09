Капзатраты ТМК после покупки ЧТПЗ составят $200-300 млн в 2021 году

Затраты ТМК после сделки по покупке ЧТПЗ не превысят $300 млн в 2021 году, сообщил в ходе телефонной конференции вице-президент ТМК по стратегии Владимир Шматович.

"Как я уже сказал, наш capex на 2021 год будет ниже $200 млн. А капзатраты ЧТПЗ, насколько я понимаю, намного ниже $100 млн. На этом основании, если просто экстраполировать капзатраты двух компаний, это будет сумма в пределах $200-300 млн", - сказал он.

При этом Шматович отметил, что затраты еще нужно оценить с учетом оптимизации и модернизации, сообщает ТАСС. "В любом случае мы не ждем сильного роста затрат", - заключил он.

Шматович также сообщил, что ТМК не планирует выкупать оставшиеся 13,46% акций ЧТПЗ. "У нас нет конкретных планов, но мы будем следовать российскому закону, который регулирует такие ситуации", - сказал он.

При этом компания предложит миноритариям ЧТПЗ оферту по выкупу их акций в соответствии с законом РФ, отметил Шматович.

Топ-менеджер также сообщил, что у ТМК достаточно денежных средств для покупки акций ЧТПЗ, компания не планирует выпускать новые акции для оплаты сделки. Расчеты по покупке 86,54% акций ЧТПЗ будут завершены в ближайшие дни, добавил вице-президент ТМК.

ТМК оценивает соотношение чистый долг / EBITDA компании после покупки акций ЧТПЗ в цифру порядка 3,5х. Компания также сохраняет свою долгосрочную цель по данному показателю ниже 2,5х, сообщил Владимир Шматович.

ТМК оценивает общую стоимость группы ЧТПЗ в 155-158 млрд рублей, отметил вице-президент ТМК. Соотношение EV/EBITDA (стоимость компании по отношению к показателю прибыли до вычета налогов, процентов и амортизации) ЧТПЗ, согласно подсчетам ТМК, составляет 5-6х.

Ранее заключенные соглашения по слиянию между группой ЧТПЗ и Загорским трубным заводом (ЗТЗ) не повлияют на текущую сделку с ТМК. Для компании нет "ни обязательств, ни последствий", отметил Шматович.