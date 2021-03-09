Петр Ян потерял позиции в рейтинге UFC

Боец смешанных единоборств из Екатеринбурга Петр Ян ухудшил свои позиции в сводном, вне зависимости от весовой категории, рейтинге UFC после дисквалификации.

Ян опустился на две строчки и теперь занимает 12-е место. На 15-й строчке находится американец Алджамейн Стерлинг, с которым россиянин боролся 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегас.

Напомним, бой со Стерлингом завершился для Яна дисквалификацией и утратой титулов. Ян нанес удар коленом в голову пытающемуся подняться Стерлингу. Тот рухнул на пол и не смог продолжать. По правилам ММА, такой удар является запрещенным.

Изначально чемпионский бой Яна и Стерлинга должен был состояться 12 декабря прошлого года, но был неожиданно перенесен.

Также на турнире выступил еще один российский боец Ислам Махачев. Соперником дагестанца был Дрю Добер из США. Победу удушающим приемом в третьем раунде одержал одноклубник Хабиба Нурмагомедова.Как сообщало Накануне.RU, перед боем Стерлинг обещал Петру Яну, что "размажет его с первого же тейкдауна".

.Что касается первой строчки сводного рейтинга, ее по-прежнему занимает завершивший карьеру россиянин Хабиб Нурмагомедов.