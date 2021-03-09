Екатеринбургский журналист найден мертвым в общежитии в Березовском. "На работу не ходил с 26 февраля"

Журналист Олег Манваров найден мертвым. Тело обнаружено в общежитии в Березовском. Как сообщил представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, городским следственным отделом организована проверка.

"По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной. Тем не менее, в ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти, опрашиваются родственники и знакомые умершего, выполняются иные необходимые мероприятия. по итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение", - сообщил Шульга.

Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что сообщение в дежурную часть полиции Берёзовского поступило в 18.30 через единую диспетчерскую службу. На указанный адрес оперативно прибыли оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД под руководством начальника полиции подполковника Александра Темникова, и коллеги из регионального СКР.

"Тело мужчины нашли в его комнате, на втором этаже пятиэтажного здания общежития, где он проживал, судя по обнаруженной коммунальной "платёжке" на его имя. По предварительным данным, в конце февраля, ориентировочно, с 26, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия, сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление. от лица пресс-служб МВД и СКР по Свердловской области приносим искренние соболезнования родным и близким Олега Манварова и его коллегам ", - отметил полковник Горелых.