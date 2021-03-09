09 Марта 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра В России
(2004) |

Роспотребнадзор проверил притоки Оби, загоревшейся из-за аварии на газопроводе. Результаты

Роспотребнадзор проверил качество воды в притоках Оби, которая загорелась 6 марта из-за аварии подводного газопровода.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, внеплановые исследования были проведены на следующий день после инцидента в черте города Лангепаса (протоки "Каюковская", "Чумпас").

"По результатам санитарно-химического исследования двух проб воды поверхностных водоемов – протоки "Чумпас" в зоне переправы и протоки "Каюковская" в районе пляжа, количество определяемых концентраций нефтепродуктов не превышает гигиенические нормативы", - говорится в заключении ведомства.

Обь горит, нефтепровод(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечён, линейные краны закрыты.

Свои проверки ведут различные надзорные ведомства. В Ростехнадзоре усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде. Воздействие, оказанное в результате ЧП на рыб, оценит и Росрыболовство. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

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Роспотребнадзор проверил притоки Оби, загоревшейся из-за аварии на газопроводе. Результаты

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Теги: Обь, Сибуртюменьгаз, разлив нефти, пожар, роспотребнадзор, проверка



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