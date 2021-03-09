09 Марта 2021
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Трубная Металлургическая Компания ТМК логотип (2016) | Фото:

ТМК и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров оформили сделку

Сегодня опубликовано официальное сообщение ПАО «ТМК» и контролирующего акционера ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова, передает корреспондент Накануне.RU. Стороны сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ».

«Сегодняшнее событие — это еще один шаг в реализации долгосрочной стратегии ТМК, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и инновационной составляющей бизнеса. Текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах», — отметил председатель Совета директоров ПАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский.

Дмитрий Пумпянский(2018)|Фото: Накануне.RU

«За более чем 25 лет моего участия в бизнесе ЧТПЗ достигнуты заметные успехи, создана фундаментальная стоимость актива, в том числе: завершен масштабный инвестиционный цикл, построены новые высокотехнологичные производства, которые подарили миру понятие Белая металлургия, выстроена цепочка вертикальной интеграции в производстве бесшовных труб, сформирована развитая региональная металлоторговая сеть, в рамках клиентоцентричной стратегии создано и успешно развивается направление трубного сервиса; компания имеет сбалансированный портфель заказов, работает во всех ключевых сегментах рынка, в том числе широко представлена на экспортном направлении, в последние годы ЧТПЗ уверенно занимает лидирующие позиции по показателю эффективности в мире. В регионах присутствия выстроена уникальная система подготовки высококвалифицированных рабочих кадров на основе дуальной модели образования, включая лучшую в стране методологию обучения по программе «Будущее Белой металлургии», но самое главное — в компании сформирован профессиональный коллектив, способный решать самые амбициозные задачи. Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — отметил председатель Совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.

Андрей Комаров(2018)|Фото: Накануне.RU

Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены, сообщает пресс-служба ТМК

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ТМК и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров оформили сделку

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Теги: тмк, чтпз, комаров, сделка, пумпянский, комаров



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