Россия укрепляет позиции в Африке за счет успехов в ЦАР

Россия значительно укрепила свое влияние в странах Африки за счет успехов в Центральноафриканской Республике, пишет Aljazeera.

Журналисты отмечают стратегически важное расположение ЦАР на континенте. Страна находится в самом центре Африки – граничит с Чадом, Суданом, Камеруном, Конго и ДР Конго. Население республики не превышает 5 миллионов человек, что большая редкость для густонаселенных африканских стран.

В публикации отмечаются природные богатства государства, среди которых: золото, урановая руда, фосфаты, а также нефть. С момента обретения независимости здесь произошло пять госпереворотов, а сейчас нестабильная ситуация связана с деятельностью местных бандформирований, подпитываемых из-за рубежа.

Ситуация в ЦАР изменилась после прихода к власти Фостен-Арканжа Туадера. Именно при этом президенте начались положительные изменения, к которым имеет прямое отношения Россия. Москва не только помогла в разрешении политических проблем, но и по согласованию с ООН поставила центральноафриканской армии военную технику, оружие и специалистов, обучающих местных солдат.

Aljazeera отмечает, что усилия России в последние годы дали больший эффект, чем многолетнее вмешательство Франции в дела африканского государства.

Сейчас вооруженные силы ЦАР ведут борьбу с действующими на территории страны бандформированиями. Постепенно правительственным силам удается зачищать населенные пункты от радикалов, возвращать территории под контроль правительства. Это происходит во многом благодаря российским инструкторам, которых некоторые СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера». Россияне помогли объединить разрозненные отряды армии в единую силу и повысить боеспособность подразделений. За последние месяцы от боевиков удалось освободить значительные территории, включая важные транспортные магистрали.