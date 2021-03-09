09 Марта 2021
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Экономика В России Москва
ветхое жилье, жкх, аварийное жилье (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Россиян будут уведомлять об аварийности приобретаемого жилья перед сделкой

Госдума в первом чтении приняла поправки, которые предусматривают информирование граждан об аварийности приобретаемого жилья.

Автор законопроекта, депутат Наталья Костенко сообщила, что сейчас государство иногда вынуждено дважды платить за переселение человека/семьи из аварийного жилья.

"Часто это [повторное расселение] власти объясняют действиями мошенников, но могут под него попасть и добросовестные граждане. Дело в том, что сейчас почти ушла практика переселения из аварийного жилья в другое, практически повсеместно предлагаются денежные компенсации. Расселяемые вынуждены приобретать самое дешевое жилье, часто – в таких же аварийных домах. Человек может просто не знать об аварийности недвижимости. Собственники в таком фонде не заинтересованы об информировании покупателя об аварийности. Самостоятельно получить информацию о техсостоянии жилья граждане сегодня не могут – на это есть право только у муниципалитетов, делать запросы по каждой квартире муниципалитеты не могут", - объяснила ситуацию парламентарий.

Законопроект обязывает региональные и муниципальные власти направлять сведения о признании жилья аварийным в Росреестр, а тот уже будет включать данную информацию при формировании справки ЕГРН при сделках с недвижимостью. При запросе выписки граждане будут получать сведения об аварийности покупаемого жилья автоматически. Впрочем, совсем исключить переезды из аварийного жилья в аварийное это едва ли поможет – даже зная об аварийном состоянии приобретаемого имущества человек с минимальной суммой денег едва ли сможет подыскать себе замену лучшего качества.

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Россиян будут уведомлять об аварийности приобретаемого жилья перед сделкой

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Теги: аварийное жилье, информирование граждан, справка егрн



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