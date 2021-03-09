Кто в доме хозяин?: основные положения проекта о расселении жилых домов

Депутаты профильного комитета свердловского Заксобрания сегодня одобрили законопроект "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области". Наше СМИ ознакомилось с текстом документа, неопубликованного на сайтах регионального Минстроя и регионального парламента. О сути основных статей в пересказе Накануне.RU.

В проекте указано, что под комплексным развитием территорий понимается совокупность мероприятий, выполненных в соответствии с документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среди жизнедеятельности и территорий общего пользования.

Согласно одной из первых статей власти смогут изымать для КТР не только садовые участки, но и дома в несколько этажей.

Текст потенциального закона "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области" является обтекаемым. Так, например, в статье 5 "Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в сфере комплексного развития территорий" говорит о том, что органы местного самоуправления принимают решения о комплексном развитии территорий в случаях , предусмотренных Градостроительным кодексом.

В статье шестой говорится о правах людей при осуществлении комплексного развития территорий., то есть новой застройки . Так собственники жилых помещений в многоквартирных домах по письменному заявлению приобретают за доплату жилые помещения большей площади и жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения , в том числе за счет материнского капитала , жилищных субсидий и социальных выплат право на получение которых подтверждается также жилищными сертификатами и из иных источников.

Людям же, которые нуждаются в жилье, принадлежащем муниципальной власти и не приватизированном ей и уже проживающим в таких квартирах, дома в которых попали в зону застройки предоставляется новое жилье , площадью установленной властями и без очереди.

В том случае, если же реновации будет подвержен дом, где люди живут в коммунальных квартирах, то в соответствии с законом, каждому такому жителю предоставляется отдельная квартира.

Также тем , кто подпишет договора на расселение и согласится с реновацией обещают льготы.

Согласно нормам закона отстаивать права граждан в этой сфере должен будет губернатор. Также согласно статье 3 "Полномочия высших органов гос. Власти" именно глава региона устанавливает случаи, где возможно создание зоны КТР, но при этом такое территории не должны быть смежными.

При этом те критерии, которым должны соответствовать , подлежащие сносу дома, может разрабатывать лишь правительство региона. Примечательно, что постройки при этом могут не быть аварийными.

Любопытно, что идет посягательство на свободу обсуждений гражданами реновации. Могут быть ограничены сроки проведения собраний советов домов по обсуждению данного вопроса.