Начальника отдела полиции на Южном Урале подозревают в злоупотреблении полномочиями

В Челябинской области начальника отдела полиции по Каслинскому району подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в начале марта руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции. Противоправные действия должностных лиц были пресечены сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых, затем подчиненные сотрудники ему возвращали. В результате ему передали более 100 тыс. руб. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

В ближайшее время начальнику отдела полиции предъявят обвинение и изберут меру пресечения.