Автора идеи про тюремные сроки за фейки о ценах повысили в Госдуме

Автора законопроекта об уголовной ответственности за фейки про рост цен повысили в Госдуме. Депутат от "Единой России" Анатолий Выборный был сегодня назначен заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. При обсуждении вопроса представитель ЛДПР Сергей Иванов даже задал риторический вопрос: связано ли это повышение с инициативой на счет тюрьмы за фейковые новости про продукты? Отвечать парламентарию не стали, мол, вопрос не связан с темой обсуждения.