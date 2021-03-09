09 Марта 2021
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Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

Прокуратура заставила погасить долги "Центр спортивной подготовки Прикамья"

Прокуратура Прикамья заставила бюджетную организацию "Центр спортивной подготовки Пермского края" погасить долги перед субъектом предпринимательской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Задолженность была выявлена по итогам проверки - в период с 2018 по 2019 г. между госучреждением и охранным бюро "КМК-Пермь" были заключены договоры на оказание охранных услуг. Услуги организация оказала, однако заказчик не оплатил их в полном объеме.

Сумма долга превысила 1,6 млн руб.

По результатам внесенного прокуратурой района представления, учреждением задолженность перед охранным бюро погашена в полном объеме.

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Прокуратура заставила погасить долги "Центр спортивной подготовки Прикамья"

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Теги: Центр спортивной подготовки Прикамья, прокуратура, долги



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