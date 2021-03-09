"Это реально ребенок": Неизвестный ограбил магазин Связной в Екатеринбурге на 180 тысяч рублей

В Екатеринбурге неизвестный разбил витрину ТЦ Кировский и вынес из магазина Связной несколько телефонов Honor и Samsung. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 марта на улице Билимбаевская, 15. В магазине были разбиты витрины и стеклянные дверцы товарных стеллажей. Таким образом злоумышленник поживился на 180 тыс. руб.

Камера видеонаблюдения, установленная в салоне связи, сняла процесс ограбления и самого вора. Сотрудники Связного уверены, что пострадали от рук несовершеннолетнего. Злоумышленник был одет в красную куртку с капюшоном и черными вставками, серые-черные брюки и черную обувь. На лицо надел медицинскую маску.

В ГУ МВД Екатеринбурга пообещали проверить информацию и прокомментировать ситуацию позднее.