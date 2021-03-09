Названа дата последнего заседания седьмого созыва Госдумы

В Госдуме назвали дату последнего пленарного заседания текущего, седьмого созыва – 24 июня 2021 года. По словам главы комитета ГД по регламенту и контролю Ольги Савостьяновой, было решено добавить в конце сессии одну региональную неделю, когда депутаты смогут пообщаться со своими избирателями "на местах". Таким образом, последнее заседание перед каникулами состоится не в июле, а уже в июне.

Затем депутаты уйдут на летние каникулы, из которых многие уже не вернутся: 13 сентября – в единый день голосования 2021 года – пройдут выборы в Госдуму (впрочем, вероятно, что голосование растянется на три дня). На первое заседание осенней сессии соберется уже восьмой состав нижней палаты парламента. Отметим, что экспертные прогнозы пророчат Госдуме обновление на 50%, а то и больше.